Сожитель зарезал 37-летнюю жительницу Липецка на Университетском

Тело липчанки с ножевыми ранениями обнаружили на Университетском Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 2 сентября, в Липецке в районе Университетского убили женщину. Ее окровавленное тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили этим утром у многоэтажного дома по улице Белянского. Липчанке было 37 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на место прибыла следственно-оперативная группа. Следователи опросили свидетелей трагедии, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемого. Им оказался 52-летний сожитель несчастной. После страшного злодеяния он сбежал.

Предполагаемого преступника задержали в Воронежской области. В ближайшее время его доставят обратно в регион. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Напомним, что этой ночью в Ельце с балкона 5 этажа выпал мужчину. С травмами его доставили в больницу. Подробности по ссылке.