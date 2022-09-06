Под Липецком будут судить мужчину за смертельное избиение гостьи

В Липецкой области завершили расследование уголовного дело в отношении 36-летнего мужчины до смерти избившего подругу. Так, его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следствие установило, что с 13 по 16 февраля житель Задонска выпивал со своей 45-летней знакомой. Они постоянно ссорились и хозяин избивал гостью. Все эти дни он бил ее руками и ногами, в том числе по голове. Свидетелем издевательств стал квартирант, снимавший комнату в доме фигуранта.

16 февраля злодей обнаружил несчастную без признаков жизни и позвонил в скорую. Врачам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшей. Согласно выводам экспертов, женщина скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчину заключили под стражу. Сначала он признал вину, но потом изменил показания. Однако, доказательства говорят об обратном. Уголовное дело направили в суд. Жителю Задонска грозит до 15 лет тюрьмы.