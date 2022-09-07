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Происшествия7 сентября 2022 11:00

На 60-летнего жителя Липецка завели уголовное дело за фейки о Вооруженных Силах РФ

Липчанину грозит до 3 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин попал под статью за фейковые материалы о ВС РФ

Липчанин попал под статью за фейковые материалы о ВС РФ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 60-летнего мужчину завели уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.207.3 УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года липчанин через канал на медиаплатформе опубликовал ряд фейковых материалов, доступ к которым был открыт для всех. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили во взаимодействии с сотрудниками Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Липецкой области.

Наказание по статье - до 3 лет лишения свободы. В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательственную базу. Они обыскали жилище блогера. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что полицейские поймали водителя, который сбил коляску с младенцем в областном центре. Подробности здесь.