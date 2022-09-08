Житель Липецка перепрошил игровую консоль и попал под уголовную статью

Липчанин перепрошил игровую консоль Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на мужчину завели уголовное дело за создание и распространение вредоносных компьютерных программ. По предварительным данным, липчанин перепрошил игровую консоль, чтобы она принимала нелицензионные диски. Некоторое время он сам играл в нее, а затем решил продать через интернет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, противоправную деятельность выявили сотрудники отдела "К" БСТМ УМВД России по Липецкой области. Так, своими действиями фигурант нарушил исключительные права компании правообладателя. Нанес вред ее деловой репутации.

Максимальное наказание по ч.2 ст.273 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что на 60-летнего липчанина завели уголовное дело за фейки о Вооруженных Силах РФ. Подробности здесь.