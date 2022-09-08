Труп мужчины нашли у бара в центре Липецка утром 8 сентября

Этим утром, 8 сентября, в центре Липецке нашли труп мужчины. По словам очевидцев, бездыханное тело обнаружили у бара "Трибуна". На месте работают полицейские и следователи. Они выясняют, что случилось.

Напомним, что в Липецкой области будут судить 36-летнего мужчину, который до смерти избил гостью. Они выпивали несколько дней. Все это время хозяин дома периодически ее поколачивал. Он бил несчастную руками и ногами, в том числе по голове. Свидетелем экзекуции стал квартирант, снимавший у злодея комнату. Все закончилось утром 16 февраля - изверг обнаружил подругу без признаков жизни.

Теперь жителю Задонска грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело направили в суд. Подробности здесь.