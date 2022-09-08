Стали известны подробности инцидента у бара в центре Липецка. Этим утром, 8 сентября, у "Трибуны" обнаружили труп мужчины. Сигнал поступил полицейским в 6.00 утра. По словам очевидцев, липчанин отдыхал в заведении. Затем он с кем-то поссорился. Возможно, его избили. Бездыханное тело нашли у входа в бар. Мужчине был 31 год.

- Личность мужчины установлена, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД России. - Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также устанавливают обстоятельств происшествия.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, проводятся необходимые следственные действия: следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Причину смерти несчастного определит судмедэкспертиза.