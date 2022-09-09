Тела мужчин вытащили из пруда и реки Дон под Липецком

В Дону и пруду под Липецком нашли тела мужчин Фото: Юлия КЛЮЕВА

В водоемах Липецкой области обнаружили тела двоих мужчин. Одного достали из реки Дон у села Конь-Колодезь Хлевенского района. Ему было 63 года. Тело 58-летнего мужчины вытащили из пруда в селе Захаровка Воловского района. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, предварительно, без внешних признаков насильственной смерти. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Причины смерти установят судмедэксперты.

Напомним, что в минувший четверг, 8 сентября, в Липецке у бара "Трибуна" обнаружили бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он с кем-то поссорился, после чего его избили. Установлена личность погибшего. Несчастному был 31 год. Подробности можно посмотреть здесь.