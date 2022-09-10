Пять человек пострадали в жестком ДТП с иномарками под Липецком

Жесткое ДТП в Долгоруковском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В эту субботу, 10 сентября, в Липецкой области случилось жесткое ДТП. В 9.15 утра в Долгоруковском районе на автодороге Верхний Ломовец-Долгоруково столкнулись "Рено" и "Фольксваген".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в аварии пострадали 5 человек. Трое из них в больнице. Машины разбиты. Одна из иномарок вылетела в кювет. По предварительным данным, один из водителей не пропустил другого на перекрестке. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, что накануне, 9 сентября, в водоемах Липецкой области обнаружили тела мужчин. Одного вытащили из реки Дон в Хлевенском районе. Другого из пруда у села Захаровка Воловского района. Причину смерти несчастных установит судмедэкспертиза. Подробности здесь.