В Липецке на Звездной дерево рухнуло на 4 автомобиля

В Липецке огромное дерево упало на 4 машины Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в этот вторник, 13 сентября, во дворе одного из домов на улице Звездная в 12 микрорайоне сильный ветер повалил огромное дерево. Оно рухнуло прямо на парковку, где стояли машины, и помяло 4 из них. Жертвами непогоды стали владельцы Фольксваген Поло, Лады Ларгус, Рено Аркана и Шевроле Ланос.

К счастью, во время происшествия в машинах никто не находился. На место прибыли спасатели управления по делам ГО и ЧС, они оценили ситуацию и передали все работы управляющей компании.

Напомним, месяц назад, во дворе дома на Терешковой 28/4 упавшее из-за ветра дерево полностью перекрыло дорогу, заблокировало выезд машинам и придавило некоторые из них.