В Липецке сильный ветер повалил дерево на машины по улице Терешковой

Упавшее дерево навалилось на автомобили на Терешкова в Липецке Фото: принтскрин видео.

В Липецке 19 августа во дворе дома на Терешковой 28/4 сильный ветер повалил большое дерево. Оно полностью перекрыло дорогу и рухнуло прямо на парковку, где стояли автомобили. Мощный ствол и ветви не только заблокировали выезд машинам, но и придавили некоторые из них. В соцсети очевидцы прислали видео с места происшествия. Напомним, МЧС предупреждает о сильных порывах ветра в пятницу 19 августа.

Напомним, утром на улице 9 Мая из-под земли забил фонтан. Там произошла коммунальная авария. Под тротуаром случился порыв и вода под мощным напором устремилась вверх прямо на проезжую часть и автомобили. На месте происшествия уже бригада «Квадры». Специалисты оградили место утечки, отключили сеть и начинают восстанавливать трубы.