Сбер: У жителей Черноземья популярным становится оформление депозитов онлайн

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Население регионов Черноземья предпочитают открывать депозитные счета в онлайн формате. В натуральном выражении их доля достигает 48%, что на 21% больше, чем в прошлом году. Таким образом, каждый второй рубль оформлялся жителями региона посредством дистанционных каналов обслуживания.

Эта тенденция наиболее характерна для Воронежской области, где оформлялось таким образом 60% денежных средств. В других регионах Черноземья этот показатель также превышает 50% за исключением Белгородской области, в которой доля онлайн-депозитов составляет только треть.

Наибольшей популярностью среди населения пользуются промовклады. Ранее Сбер запустил новый промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой 7,5% годовых. Размер ставки по вкладу зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

Вклад открывается на срок 5 месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада. Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тысяч рублей, максимальная — не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.

Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, а также в отделениях банка.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Наши клиенты могут выбрать наиболее удобный способ открытия вклада. Мы видим, как растет спрос со стороны клиентов на онлайн-обслуживание, которое предполагает не только существенную экономию времени – продукт можно оформить в Сбербанк Онлайн за несколько минут, но и более выгодные условия по продуктам. Мы регулярно запускаем акции с выгодными ставками по вкладам и предлагаем нашим клиентам сохранить свои средства на максимально привлекательных условиях».