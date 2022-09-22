Мнение: две трети россиян отметили увеличение расходов на покупки

60% наших сограждан за полгода не увидели ухудшения привычного им ассортимента товаров в магазинах.

О том, что международные ограничения никак не повлияли на привычный ассортимент товаров в магазинах, чаще других говорят жители Северного Кавказа (58%) и Сибири (57%), реже других – в Москве и Московской области (47%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (48%). Таковы результаты опроса о влиянии санкций на личное потребление, проведенного банком "Открытие" среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Что касается расходов, то 66% опрошенных сообщили о росте расходов на продовольственные товары за время действия ограничений и на непродовольственные - 64%. Примерно треть респондентов сообщила о не изменившемся размере трат.

В своих прогнозах относительно дальнейшего влияния международных ограничений на ассортимент товаров и услуг россияне сохраняют умеренный оптимизм. 42% считают, что санкции никак не повлияют: помогут параллельный импорт и импортозамещение. Такой же процент респондентов ожидают ухудшения ассортимента. 44% не ждут и изменений в личном благосостоянии. Больше всего его ухудшение прогнозируют жители Москвы и Московской области, меньше всего - на Северном Кавказе.