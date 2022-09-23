В Липецкой области нашли живой 15-летнюю девочку в розовой куртке

В Липецкой области нашли живой 15-летнюю девочку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области в эту пятницу, 23 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что нашли Иванникову Валерию Алексеевну. 15-летняя девочка пропала в Усмани. О ее местонахождении не знали с 16 сентября.

В регионе пропала 79-летняя пенсионерка. Гавришову (Калюжную) Асю Григорьевну ищут с 22 сентября в селе Аннино Грязинского района. Бабушка худощавого телосложения, ростом 155 см, с короткими темно-русыми волосами и каре-зелеными глазами. Последний раз была одета в ярко-голубую куртку, темные брюки и черные калоши с мехом.

В регионе с 22 сентября ищут 79-летнюю пенсионерку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться или обладает полезной для поиска информацией позвонить по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда «Лиза Алерт» или «112».