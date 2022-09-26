В Липецке разоблачили фейк об уничтожении мобилизованных из Лебедяни и Чаплыгина

В региональном правительстве назвали фейком ролик, где говорится об уничтожении липецких мужчин Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области опровергли фейк о мобилизованных из Лебедяни и Чаплыгина. В интернете появилось видео, в котором говорится, что в Белгородской области уничтожили мужчин из этих районов.

- Ролик такого содержания распространяется центрами информационно-психологических операций Украины по сетям и мессенджерам, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Это ложь.

Так, мобилизованных из Лебедяни и Чаплыгина в Белгородской области нет. Они проходят подготовку в другом регионе.

Напомним, что первая отправка мобилизованных прошла в Липецке 23 сентября. Перед зданием городского военкомата их провожали родственники и руководители города. Духовой оркестр Липецкого авиационного центра исполнил гимн. Настоятель Никольского храма протоиерей Виталий провел молебен.