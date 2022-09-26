В трех районах Липецка погасли светофоры

В Липецке перестали работать светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 26 сентября, в Липецке погасли светофоры. Дорожные регулировщики отключились на перекрестке Гагарина - Липовская. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты выясняют причину сбоя.

Также светофоры перестали работать в районе остановок "Сырское", "Октябрьский мост" и на кольце площади Танкистов. В тех районах отключили электроэнергию. Специалисты уже ремонтируют сети. Также сигнальный столб погас на Лебедянском шоссе у гипермаркета "Добрострой". Причина - ДТП.

Если на перекрестке не работает светофор, то он считается нерегулируемым. Водителям нужно проезжать участок согласно Правилам дорожного движения, уступая дорогу пешеходам.

Напомним, что с этого понедельника стартуют ремонтные работы на улице 8 Марта и на мосту через Каменный Лог. Подробности здесь.