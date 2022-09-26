Центр помощи для ошибочно мобилизованных заработал в Липецке

В Липецке заработал центр помощи для ошибочно мобилизованных Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке заработал центр помощи ошибочно мобилизованным жителям. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие пункты открылись по всей стране на базе региональных отделений Народного фронта. В центр помощи могут обратиться липчане, которые считают, что их или родственников призвали по ошибке. Адрес: Липецк, улица Советская, 7. Телефон +7 (4742) 28-68-91.

Напомним, что в соцсетях распространяют фейк об уничтожении мобилизованных липчан в Белгородской области. В интернете появился ролик, в котором говорится о погибших мужчинах из Лебедяни и Чаплыгина. Эту информацию опровергли в пресс-службе областного правительства. Там сообщили, что мобилизованные проходят подготовку в другом регионе. Остальное - ложь. Подробности здесь.