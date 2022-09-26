Губернатор Липецкой области потребовал не допустить нарушений при частичной мобилизации

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал строго контролировать ход частичной мобилизации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 26 сентября, в правительстве Липецкой области обсудили ситуацию с частичной мобилизацией в регионе. Губернатор Игорь Артамонов потребовал строго контролировать ее ход.

- Недопустимы ситуации, когда на службу забирают не подлежащих мобилизации людей, - подчеркнул глава региона.

Областной военком Валерий Герасименко сообщил, что в области не зарегистрировали серьезных жалоб на нарушение законодательства. Вопросы оперативно решаются.

По данным пресс-службы правительства области, в ближайшее время заработает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Также центру управления регионом поручили мониторить соцсети, чтобы не пропустить обращения липчан.

Напомним, что в Липецке заработал центр помощи ошибочно мобилизованным. Подробности здесь.