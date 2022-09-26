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Общество26 сентября 2022 11:41

Губернатор Липецкой области потребовал не допустить нарушений при частичной мобилизации

В ближайшее время в Липецке заработает горячая линия по вопросам мобилизации
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал строго контролировать ход частичной мобилизации

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал строго контролировать ход частичной мобилизации

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 26 сентября, в правительстве Липецкой области обсудили ситуацию с частичной мобилизацией в регионе. Губернатор Игорь Артамонов потребовал строго контролировать ее ход.

- Недопустимы ситуации, когда на службу забирают не подлежащих мобилизации людей, - подчеркнул глава региона.

Областной военком Валерий Герасименко сообщил, что в области не зарегистрировали серьезных жалоб на нарушение законодательства. Вопросы оперативно решаются.

По данным пресс-службы правительства области, в ближайшее время заработает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Также центру управления регионом поручили мониторить соцсети, чтобы не пропустить обращения липчан.

Напомним, что в Липецке заработал центр помощи ошибочно мобилизованным. Подробности здесь.