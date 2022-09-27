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Общество27 сентября 2022 8:54

Выплату в 50 тысяч рублей получат мобилизованные Липецкой области

Ранее такую меру поддержки предлагали только семьям с детьми
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мобилизованные в Липецкой области получат выплату в 50 тыс. рублей

Мобилизованные в Липецкой области получат выплату в 50 тыс. рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Все мобилизованные жители Липецкой области получат выплату в 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, ранее на эту меру поддержки могли рассчитывать только семьи мобилизованных с детьми.

В управлении социальной политики уже начали формировать необходимые документы. Чтобы получить выплату, нужны паспорт, ИНН, СНИЛС, сведения о реквизитах счета. С каждой семьей мобилизованных сотрудники соцзащиты работают в индивидуальном порядке. По этому вопросу липчане могут обратиться в учреждения соцзащиты по месту жительства.

Напомним, что в Липецкой области создадут центр волонтерской помощи семьям мобилизованных граждан. Предполагается, что оставить заявку можно будет через Единую диспетчерскую службу региона. Подробности здесь.