Выплату в 50 тысяч рублей получат мобилизованные Липецкой области

Мобилизованные в Липецкой области получат выплату в 50 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Все мобилизованные жители Липецкой области получат выплату в 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, ранее на эту меру поддержки могли рассчитывать только семьи мобилизованных с детьми.

В управлении социальной политики уже начали формировать необходимые документы. Чтобы получить выплату, нужны паспорт, ИНН, СНИЛС, сведения о реквизитах счета. С каждой семьей мобилизованных сотрудники соцзащиты работают в индивидуальном порядке. По этому вопросу липчане могут обратиться в учреждения соцзащиты по месту жительства.

Напомним, что в Липецкой области создадут центр волонтерской помощи семьям мобилизованных граждан. Предполагается, что оставить заявку можно будет через Единую диспетчерскую службу региона. Подробности здесь.