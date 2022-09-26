Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 15:54

В Липецкой области создадут центр волонтерской помощи семьям мобилизованных

Заявку можно будет подать через Единую диспетчерскую службу региона
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области создадут центр волонтерской помощи семьям мобилизованных граждан. По данным пресс-службы областного правительства, такое поручение дал губернатор региона Игорь Артамонов. Предположительно, заявку можно будет подать через Единую диспетчерскую службу Липецкой области по бесплатному номеру 8-800-450-48-48.

Напомним, что в Липецке заработал центр помощи для ошибочно мобилизованных. Липчане могут обратиться по адресу: улица Советская,7 или по номеру +7 (4742) 28-68-91. Также в ближайшее время в регионе стартует горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Игорь Артамонов потребовал строго контролировать ее ход и не допустить нарушений. По словам военкома Валерия Герасименко, пока серьезных жалоб не зафиксировали.