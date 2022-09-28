Пенсионерка скончалась в больнице после ДТП с Тойотой

Пенсионерка скончалась в больнице после наезда иномарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 27 сентября, в Липецкой области столкнулись грузовик "Скания" и легковушка "Хендай". ДТП случилось в Добровском районе на трассе Липецк-Дорброе-Чаплыгин. ОТ удара иномарка отлетела в "Фольксваген", который двигался в попутном направлении. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 64-летнмий водитель "Хендай" в больнице. Предварительная причина аварии - неправильный выбор дистанции.

В Липецке на улице Водопьянова 50-летний мужчина за рулем "Киа" сбил 54-летнего пешехода. Его с травмами госпитализировали.

На улице Горького областного центра под колеса "Тойоты" попала 66-летняя женщина. На нее наехали на нерегулируемом пешеходном переходе. От травм несчастная скончалась в больнице.

Напомним, что в тот же день в Ельце на железнодорожном переезде ВАЗ столкнулся с поездом. 27-летняя пассажирка машины погибла на месте. Водитель и годовалая девочка в больнице.