Под Липецком безработная украла коляску от мотоцикла и баллон

В Липецкой области в отдел полиции обратилась 60-летняя женщина. Жительница Чаплыгина сообщила, что со двора ее дома похитили ацетиленовый баллон и боковую коляску от мотоцикла.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские оперативно установили и задержали предполагаемую преступницу. Ею оказалась неработающая 47-летняя местная жительница. Судимости у нее нет.

Похищенное изъяли и вернули законной владелице. Злодейка признала вину и раскаялась. На нее завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке на улице Горького "Тойота" сбила пенсионерку. Несчастную доставили в больницу, но спасти ее не удалось. От травм она скончалась. Подробности здесь.