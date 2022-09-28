Школу на 1500 мест откроют в микрорайоне Звездный в Липецке в 2024 году

В Липецке появится новая школа Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке появится новая школа на 1 500 мест. Ее возведут в рамках концессии в микрорайоне Звездный.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, строительство начнется в 2023 году. Сдать школу планируют в 2024-ом. В здании разместятся 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый, а также несколько спортзалов, пространств для отдыха, занятий творческом и научно-практической деятельностью.

Концессионер отвечает за проектирование учреждения и его оснащение необходимым оборудованием. Как только школу построят, ее передадут городу. Кстати, концессионер утвержден Правительством РФ. С ним можно заключать соглашения без конкурса.

Напомним, что на дороги областного центра вышли 25 экологичных автобусов. В следующем году власти планируют закупить еще 35 газомоторных машин.