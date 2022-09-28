Для мобилизованных липчан соберут аптечки

Мобилизованным жителям Липецкой области при отправке дадут дополнительные аптечные наборы. Их также получат те, кто находится в частях. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, наборы начали формировать в эту среду, 28 сентября. Выдавать и доставлять их начнут через несколько дней.

Напомним, что в Липецке открылся штаб поддержки мобилизованным и их родственникам "Своих не бросаем". Он находится рядом с военным комиссариатом на улице Московская, 16 - в здании МЧС. Там работают работают ветераны воинской службы, юристы и психологи. В штабе помогут разобраться в вопросах правомерности призыва, какие документы нужны мобилизованному, разъяснят его права и обязанности. Там же есть пункт приема и передачи гуманитарной помощи.