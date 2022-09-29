Ошибочно мобилизованных жителей Липецкой области возвратят домой

Ошибочно мобилизованных жителей Липецкой области вернут домой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 29 сентября, военком Липецкой области Валерий Герасименко в прямом эфире ответил на вопросы о мобилизации. Он уточнил, что липчане, которых мобилизовали по ошибке, вернут в регион. Тем, кому понадобится лечение или дополнительное медобследование, направят в клинику.

- Соответствующие поручения уже даны военкомам в районах, - сообщил Валерий Герасименко. - Наряда на мобилизацию женщин Липецкая область не получала.

Напомним, что в пятницу, 30 сентября, в Липецке запланирован митинг-концерт "Мы вместе". Он пройдет в честь присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На Городище выступят творческие коллективы, волонтеры, общественные и политические деятели. Провести мероприятие предложил штаб поддержки мобилизованных "Своих не бросаем".