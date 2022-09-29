Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 13:25

Ошибочно мобилизованных жителей Липецкой области возвратят домой

Об этом сообщил военком региона Валерий Герасименко
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Ошибочно мобилизованных жителей Липецкой области вернут домой

Ошибочно мобилизованных жителей Липецкой области вернут домой

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 29 сентября, военком Липецкой области Валерий Герасименко в прямом эфире ответил на вопросы о мобилизации. Он уточнил, что липчане, которых мобилизовали по ошибке, вернут в регион. Тем, кому понадобится лечение или дополнительное медобследование, направят в клинику.

- Соответствующие поручения уже даны военкомам в районах, - сообщил Валерий Герасименко. - Наряда на мобилизацию женщин Липецкая область не получала.

Напомним, что в пятницу, 30 сентября, в Липецке запланирован митинг-концерт "Мы вместе". Он пройдет в честь присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На Городище выступят творческие коллективы, волонтеры, общественные и политические деятели. Провести мероприятие предложил штаб поддержки мобилизованных "Своих не бросаем".