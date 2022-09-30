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Общество30 сентября 2022 5:54

Мобилизованного студента из Липецка вернули домой к беременной жене

Липчанина отправили в учебную часть перед тем, как вышел указ об отсрочке для очно-заочников
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецк вернулся парень, который уехал в учебную часть по частичной мобилизации. Студента Артема призвали 23 сентября, а на следующий день подписали указ об отсрочке для очно-заочников, под который он как раз попадает.

Как сообщили в штабе поддержки мобилизованных "Своих не бросаем", родители липчанина тут же начали собирать необходимые документы, чтобы возвратить домой сына. Все получилось. Долгожданная встреча произошла накануне, 29 сентября, у военного комиссариата на Московской.

Кстати, через несколько недель у Артема родится сын.

Напомним, военком Липецкой области Валерий Герасименко подчеркнул, что всех ошибочно мобилизованных возвратят домой. А тем, кому понадобится медобследование или лечение, направят в клинику.