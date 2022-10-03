Найденная в водоеме пропавшая липчанка могла погибнуть от утопления

В Липецке 1 октября в районе Силикатных озер обнаружили тело пропавшей женщины. По данным следствия, 53-летняя липчанка исчезла 13 сентября. Около полудня она ушла с работы домой, но там она так и не появилась. На звонки не отвечала. Родственники обратились в полицию. К поискам также подключились волонтеры. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина попала в объектив уличных видеокамер. Она на автобусе доехала до улицы Зои Космодемьянской, а потом пешком пошла к Силикатным озерам. Итог печален - ее тело без внешних признаков насильственной смерти нашли в воде, а личные вещи - на берегу.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Причину смерти несчастной установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, липчанка скончалась от утопления в воде.

Расследование уголовного дела продолжается.