Более 30% мобилизованных Липецкой области получили 50000 рублей Фото: Анастасия ЛИСОВА

Мобилизованные жители Липецкой области получают единовременную меру поддержки – 50000 рублей. Ее уже выплатили более 30% солдат.

На еженедельном совещании в региональном правительстве обсудили, как ускорить работу. Для этого в военкоматы направили работников МФЦ и соцзащиты, которые связываются с родственниками мобилизованных.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за выплатой могут обратиться и семьи солдат. Для этого нужно прийти в соцзащиту с пакетом документов: паспортные данные мобилизованного, его СНИЛС, ИНН и реквизиты банковской карты.

Напомним, что в Липецкой области ввели дополнительные меры для поддержки участников СВО и их семей. Дети, родители которых погибли в спецоперации, раз в год получат выплату 5000 рублей, а также бесплатный проезд и горячие питание в школе.