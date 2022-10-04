Из пожара в девятиэтажном доме в Липецке спасатели вывели 3 человек

В Липецке загорелась квартира в 9-этажном доме Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 3 октября в Липецке загорелся садовый домик. На место происшествия в садоводческое товарищество «Строитель-2» выехали 4 пожарных расчета. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил внутреннюю и наружную отделку здания, а также вещи по всей площади. А тот же день на улице Лобачевского вспыхнула надворная кирпичная постройка. Сгорела шиферная крыша и внутренняя отделка.

Во вторник 4 октября в 3.39 утра спасатели получили сигнал из 9-этажки по улице Космонавтов. Там загорелась квартира. К дому стянулись 4 расчета и автолестница. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожарные эвакуировали 3 человек. Пламя уничтожило вещи на площади 1 кв.м.

Напомним, что накануне под Липецком из-за хлопка газа обрушился частный дом. Есть пострадавший. Подробности здесь.