Дмитрий Черников стал и.о. начальника управления судебного департамента Липецкой области Фото: Управление судебного департамента Липецкой области

Во вторник 4 октября назначили и.о. начальника управления судебного департамента в Липецкой области. Ведомство возглавил заместитель начальника управления Дмитрий Черников .

По данным пресс-службы судебного департамента, он родился 22 июля 1979 года в Рязани. В 2002 году окончил ЛГТУ. С 1999 по 2009 год работал в Правобережном районном суде областного центра. Сначала секретарем судебного заседания, затем секретарем суда и помощником судьи. В 2009 году перешел в областной суд. В 2010 году стал помощником председателя суда.

Напомним, что кадровые перестановки произошли в управлении Роспотребназора Липецкой области. Там назначили главного санитарного врача. Им стал Владимир Коротков.