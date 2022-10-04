В Липецкой области назначили нового главного санитарного врача. Региональное управление Роспотребнадзора возглавил Владимир Коротков. Информация об этом уже висит на сайте ведомства.

Напомним, что в конце лета с должности руководителя областного Роспотребнадзора ушел Владимир Бондарев. Он работал там с 2013 года. Временно исполняющим обязанности руководителя назначили Сергея Ушакова. Но на этом кадровые перестановки не закончились, и в итоге главным санитарным врачом стал Владимир Коротков.

Напомним, что в региональном Роспотребнадзоре открыли горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Она будет работать до 14 октября с понедельника по четверг с с.00 до 16.00 и в пятницу с 9.00 до 14.00. Подробности здесь.