180 липецких добровольцев подали заявки на участие в спецоперации Фото: Юлия КЛЮЕВА

Около 180 жителей Липецкой области решили добровольно участвовать в спецоперации. Как сообщили пресс-службе регионального правительства, столько человек подали заявки через сервис "Стать добровольцем" на Госуслугах с 3 октября. А по данным военкома области, почти 10% приходящих в военкоматы с начала частичной мобилизации - добровольцы.

Напомним, что в регионе предложили ввести специальный статус для семей мобилизованных. Липчане получат ряд льгот. В государственных и муниципальных учреждениях их будут обслуживать в первую очередь.

Поддержать родных резервистов решили и сельхозпредприятия Липецкой области. Они назначили выплату мобилизованным сотрудникам, а также ежемесячную финансовую помощь для их семей. Подробности можно узнать здесь.