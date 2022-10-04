Для семей мобилизованных в Липецкой области введут специальный статус

В Липецкой области поддержат семьи мобилизованных Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области хотят ввести специальный статус для семей мобилизованных. С такой инициативой выступил губернатор региона Игорь Артамонов. Он поручил специалистам разработать соответствующий законопроект. Ведь в это непростое время крайне важно поддержать липчан, которые расстались со своими родными.

- Обладатели специального статуса должны получить право на первоочередное обслуживание в государственных и муниципальных учреждениях, и ряд льгот, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Помочь семьям мобилизованных решили и ряд сельхозпредприятий региона. Руководители предусмотрели выплаты не только для сотрудников-резервистов, но и для их родных, причем ежемесячно.

Напомним, что в Липецкой области не ограничились только сбором средств для мобилизованных. В прошлую пятницу 30 сентября в учебно-тренировочные центры отправили 900 наборов с термобельем, носками, плащами-дождевиками и туристическими ковриками. Отвезли медицинские аптечки с противовоспалительными, обезболивающими, ранозаживляющими и другими лекарствами. А неделей ранее туда поехала 20-тонная фура с предметами первой необходимости, продуктами и средствами личной гигиены.

В штабе «Своих не бросаем» резервисты и их семьи могут обратиться за консультацией к юристам и психологам. Там же перед отправкой проводят инструктаж по оказанию первой помощи. Еще в регионе проверят стрельбища, где желающие смогут потренироваться.