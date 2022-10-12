Автобусы поедут по улице 50 лет НЛМК в Липецке в четверг 13 октября

Автобусы поедут по обновленной улице 50 лет НЛМК Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 13 октября по обновленной улице 50 лет НЛМК пустят автобусы. Маршрут №9Т вновь стартует от остановки "улица Воровского".

Автобусы №28 "Сырский Рудник - НЛМК" поедут в прямом направлении по схеме ".. - проспект Победы - улица Механизаторов - 50 лет НЛМК - Неделина - Петровский мост - ...", а в обратном ".. - улица Карла Маркса - площадь Революции - улица Фрунзе - Неделина - 50 лет НЛМК - Механизаторов - ..".

Транспорт №302 соберет пассажиров от остановки "площадь Кольцевая" и проследует по схеме "..проспект Победы - Механизаторов - 50 лет НЛМК - Неделина - ..". Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 13 октября закроют временные маршруты №28к "ТЦ Метро - НЛМК" и №55 "Улица Воровского - площадь Кольцевая".

Напомним, улицу 50 лет НЛМК открыли для машин чуть раньше - 1 октября.