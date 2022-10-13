В Липецке перекроют проезд через Каменный Лог на Неделина ночью 13 октября

В Липецке перекроют проезд через Каменный Лог на Неделина Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью 13 октября в Липецке перекроют участок улицы Неделина через Каменный Лог. Движение ограничат с 22.00 до утра 14 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там будут укреплять откосы насыпи со стороны Каменного Лога. Сильные дожди размыли склон. Работы проведут ночью, чтобы не мешать водителям.

Перед липчанами извиняются за временные неудобства. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Объехать перекрытый участок можно от кольцевой развязки на Папина до Циолковского. Также можно двигаться по улице Терешковой.

Напомним, что в этот четверг по улице 50 лет НЛМК поехали автобусы. Из-за этого перестали работать некоторые временные маршруты. Подробности здесь.