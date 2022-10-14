Подросток украл видеорегистратор в Липецке за 4900 рублей

У липчанки украли видеорегистратор Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В отдел полиции Липецка обратилась 28-летняя девушка. Она сообщила, что неизвестный украл у нее видеорегистратор за 4 900 рублей. Сделал он это ночью, разбив водительское стекло автомобиля Рено. Иномарку липчанка оставила во дворе дома по улице 15 микрорайон.

Как сообщили в эту пятницу 14 октября в пресс-службе регионального УМВД России, по горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Видеорегистратор у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что пенсионера из села Доброе приговорили к 6 годам колонии. Мужчина едва не зарубил топором соседа. Собственно, это не первый раз, когда приятели так бурно ссорились. Подробности здесь.