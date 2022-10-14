Полицейские нашли более 1 кг марихуаны на чердаке дома под Липецком

Полицейские изъяли более 1 кг марихуаны у жителя Добровского района Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области полицейские нашли у жителя Добровского района марихуану. 57-летний мужчина хранил наркотик дома на чердаке. Всего там было 1 146 грамм запрещенного вещества. По словам подозреваемого, дикорастущие растения он увидел еще летом в лесополосе. Позже он запасся ими на зиму для личного пользования.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке задержали подростка, подозреваемого в краже видеорегистратора. Несовершеннолетний разбил стекло Рено и вытащил устройство. На него завели уголовное дело. Подробности здесь.