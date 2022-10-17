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Общество17 октября 2022 7:19

Романа Петрухина назначили новым вице-губернатором Липецкой области

Он будет курировать сферу ЖКХ, управления дорог и транспорта, строительства и архитектуры
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области новый вице-губернатор. На эту должность назначили Романа Петрухина. Ранее пост занимал Константин Востриков. Теперь он заместитель гендиректора Фонда развития территорий.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он будет курировать региональные управления строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, ЖКХ, деятельность Госжилинспекции и инспекции государственного строительного надзора.

Роман Петрухин родился в 1984 году. Он получил дипломы Орловского государственного технического университета по специальностям "Финансы и кредит" и "Юриспруденция". Свою карьеру начал в банке. В мае 2021 года занял пост гендиректора особой экономической зоны "Липецк".

Женат, двое детей.