Романа Петрухина назначили новым вице-губернатором Липецкой области

В Липецкой области новый вице-губернатор. На эту должность назначили Романа Петрухина. Ранее пост занимал Константин Востриков. Теперь он заместитель гендиректора Фонда развития территорий.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он будет курировать региональные управления строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, ЖКХ, деятельность Госжилинспекции и инспекции государственного строительного надзора.

Роман Петрухин родился в 1984 году. Он получил дипломы Орловского государственного технического университета по специальностям "Финансы и кредит" и "Юриспруденция". Свою карьеру начал в банке. В мае 2021 года занял пост гендиректора особой экономической зоны "Липецк".

Женат, двое детей.