Константин Востриков уходит с поста вице-губернатора Липецкой области

Константин Востриков покидает пост вице-губернатора Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Свой пост покидает вице-губернатор Константин Востриков. Об этом он сообщил в эту среду 5 октября на своей странице в соцсети.

- Мне поступило предложение перейти на руководящую должность в структуру федеральных органов власти, - написал Константин Востриков. - И я его принял. Очень рад, что был частью команды Липецкой области, и мне по-настоящему жалко ее покидать.

Он поблагодарил своих коллег за работу и добавил, что каждый может рассчитывать на его помощь и поддержку. Напомним, Константина Вострикова назначили заместителем губернатора ровно год назад. Он курировал деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, ЖКХ.

Кстати, то не первые кадровые перестановки на этой неделе. Владимир Коротков стал главным санитарным врачом Липецкой области. А Дмитрий Черников - и.о. начальника регионального управления судебного департамента.