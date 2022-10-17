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Общество17 октября 2022 13:58

Александра Базаева назначили гендиректором ОЭЗ "Липецк"

Ранее эту должность занимал Роман Петрухин
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото пресс-службы ОЭЗ "Липецк"

Фото пресс-службы ОЭЗ "Липецк"

Фото: с сайта

Руководителем Особой экономической зоны "Липецк" стал Александр Базаев. Ранее он был заместителем генерального директора ОЭЗ и директора центра развития инвестиционного потенциала региона. Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, он курировал взаимодействие с институтами развития, дипломатическими и торговыми представительствами, занимался реализацией стратегических задач по привлечению инвесторов.

Александр Базаев родился в Липецке. Получил диплом ЛГТУ по специальности "Менеджмент организации" и бизнес-образование. Является доцентом экономического факультета политеха. 10 лет он проработал в одном из банков.

Напомним, что ранее Особую экономическую зону возглавлял Роман Петрухин. В этот понедельник 17 октября стало известно о его новом назначении. Роман Петрухин стал вице-губернатором Липецкой области.