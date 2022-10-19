За отправку интимных фото школьнице суд приговорил мужчину под Липецком к условному сроку

Под Липецком судили мужчину, который отправлял школьнице интимные фото Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор мужчине, который посылал несовершеннолетней интимные фото в Интернете. Как сообщили в пресс-службе Грязинского городского суда, он свою вину не признал. Но показания самой школьницы, свидетелей и другие доказательства говорили об обратном.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. В итоге мужчина отделался условным сроком - 2 года и 6 месяцев, плюс 2 года испытательного срока. Подсудимый должен 1 раз в месяц отмечаться в полиции, туда же сообщать о смене места жительства и работы.

Напомним, что в Липецке будут судить заключенного из Белгорода за развращение 4 школьниц. Он выманивал у девочек интимные фото, а потом шантажировал их. Подробности здесь.