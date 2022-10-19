В Липецке начали ремонтировать опоры Октябрьского моста

В Липецке начали ремонтировать Октябрьский мост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту среду 19 октября в Липецке начали ремонтировать Октябрьский мост. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Подрядчик зашел на переправу еще в середине сентября, чтобы подготовить ее к основному этапу. Специалисты расчистили пространство под сооружением от поросли и обустроили подъездную дорогу для спецтехники.

В настоящее время мостовые опоры со стороны ЛТЗ очищают пескоструйным методом. Потом их обработают, восстановят бетонное и лакокрасочное покрытие. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году планируется восстановить 5 опор. А в следующем - остальные, а также привести в порядок тротуары на мосту. Так или иначе, все будет зависеть от погоды.

Напомним, Октябрьский мост открыли в 1972 году. С того момента его ни разу капитально не ремонтировали. В феврале 2021 года на переправе обнаружили трещину. Из-за этого ограничили скорость движения.