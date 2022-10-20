Из-за утечки холодную воду отключили в Липецке по улицам Неделина, Котовского и Мичурина

В Липецке внепланово отключили воду на 3 улицах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг 20 сентября в Липецке внепланово отключили холодную воду. Все из-за утечки в районе дома №15 по улице Неделина.

Из-за порыва до 20.00 без воды остались жители улиц Неделина, 10, 12, 15, 15а, 15б, 15в, 19, 21, 23, 47; Котовского, 14, 19; Мичурина, 4, 16, 22, 24, 30, 35. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, подвоз организуют к дому №47 по Неделина и №22 по Мичурина.

После окончания работ вода может быть мутной какое-то время. Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробности жители города могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.

О плановых отключениях воды на этот четверг можно узнать здесь.