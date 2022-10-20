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Происшествия20 октября 2022 13:26

Мошенник из Липецка продал арендованный перфоратор за 56 тысяч рублей

Липчанин получил за инструмент только 20 тысяч
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан взял в аренду перфоратор и продал его

Липчан взял в аренду перфоратор и продал его

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские раскрыли мошенничество. Мужчина разместил на сайте объявление о сдаче в аренду перфоратора. На него откликнулся липчанин. Он оставил в залог свой паспорт. Договор аренды стороны не составили.

По данным пресс-службы регионального УМВД, инструмент горожанин так и не вернул. Предварительная стоимость перфоратора - 56 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию. Сорудники органов установили местонахождение подозреваемого. Оказалось, что он продал инструмент за 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что жителю Грязей вынесли приговор за отправку интимных фото школьнице. Мужчина не признал свою вину. Подробности здесь.