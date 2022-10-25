Житель Липецка выстрелил в грудь мужчине на улице Свиридова

Полицейские липецка задержали стрелка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ранним утром в понедельник 24 октября в Липецке на улице Свиридова стреляли. Неизвестный попал в 32-летнего жителя Усмани. Его с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в больницу.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке отряда "Гром" установили подозреваемого и задержали его. Предполагаемым стрелком оказался 38-летний липчанин. Горожанина передали следственным органам. Экспертам предстоит выяснить вид оружия из которого стреляли.

Напомним, что в Липецке будут судить 26-летнюю девушку, которая случайно толкнула подругу из окна. Ее действия квалифицировали по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Подробности здесь.