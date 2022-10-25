Против стрелявшего в знакомого из пневматического пистолета жителя Липецка завели уголовное дело

Липчанина подозревают в покушении на убийство Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завели уголовное дело на 38-летнего мужчину, который, предположительно, ранил знакомого в районе улицы Свиридова. Его подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Максимальное наказание - до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, ночью 24 октября пьяный липчанин в своей квартире поругался с 32-летним гостем. Злодей ударил его ножом в ногу, а затем выстрелил в грудную кретку. Причиненный вред эксперты оценили как тяжкий, опасный для жизни человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, раненому удалось убежать. Его доставили в больницу. Подозреваемый тоже скрылся. Позже его задержали полицейские. Решается вопрос об аресте.

Он дачи показания липчанин отказался. Следователь-криминалист осмотрел место происшествия, изъял орудия преступления - нож и травматический пистолет, а также одежду с пятнами крови, гильзы.