Липецкий суд на 2 месяца арестовал мужчину, стрелявшего в знакомого из пистолета

В Липецке арестовали подозреваемого в покушении на убийство Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 2 месяца арестовали 38-летнего мужчину, который изрезал знакомого ножом и выстрелил в него из пистолета. Напомним, это случилось ночью 24 октября в квартире дома по улице Свиридова. Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, липчанина заключили под стражу.

По данным следствия, пьяный горожанин поссорился с 32-летним гостем и ударил его ножом в ногу. Затем выстрелил ему в грудную клетку из пневматического пистолета. Несчастному удалось сбежать. Он вовремя добрался до больницы, где ему оказали помощь. Теперь его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый отказался от дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.