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Общество26 октября 2022 13:52

В правительстве Липецкой области опровергли фейк о вспышке холеры

По липецким чатам распространяют информацию о заболевании в России
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В правительстве Липецкой области опровергли фейк о вспышке холеры

В правительстве Липецкой области опровергли фейк о вспышке холеры

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В правительстве Липецкой области опровергли слух о вспышке холеры в России. Новость распространяют по чатам, в том числе и липецким. Власти заверяют - поводов для паники нет. И призывают доверять только проверенным источникам.

- Это очередной фейк украинской пропаганды, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Больных холерой в настоящее время в стране нет, ситуация стабильна. Это подтверждают и в Роспотребнадзоре.

Напомним, что за минувшую неделю в Липецкой области ОРВИ заболели более 5,5 тыс. человек. При этом показатели не превышают уровня эпидемиологического порога. 52% среди зараженных - дети до 14 лет. При этом 3 566 случаев приходится на областной центр. Подробности можно узнать здесь.