В правительстве Липецкой области опровергли фейк о вспышке холеры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В правительстве Липецкой области опровергли слух о вспышке холеры в России. Новость распространяют по чатам, в том числе и липецким. Власти заверяют - поводов для паники нет. И призывают доверять только проверенным источникам.

- Это очередной фейк украинской пропаганды, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Больных холерой в настоящее время в стране нет, ситуация стабильна. Это подтверждают и в Роспотребнадзоре.

Напомним, что за минувшую неделю в Липецкой области ОРВИ заболели более 5,5 тыс. человек. При этом показатели не превышают уровня эпидемиологического порога. 52% среди зараженных - дети до 14 лет. При этом 3 566 случаев приходится на областной центр. Подробности можно узнать здесь.