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Происшествия27 октября 2022 15:46

Спасатели вывели из леса ушедшую за грибами женщину под Липецком

Любительница тихой охоты заблудилась в Чаплыгинском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Женщина-грибник заблудилась в лесу под Липецком

Женщина-грибник заблудилась в лесу под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг 27 октября в лесу Липецкой области потерялась женщина. Жительница села Буховое Чаплыгинского района отправилась за грибами и заблудилась. Сигнал об этом поступил на пульт пожарно-спасательного поста в 13.10.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели нашли женщину-грибника. Она ушла от своей машины примерно на 3 километра. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Напомним, что на прошлой неделе аналогичный случай произошел с 65-летней пенсионеркой из Добровского района. Она также отправилась на тихую охоту и увлеклась. Чтобы помочь женщине, спасатели включили сирену пожарной машины. На звук она вышла к дороге.

Напомним, что в лес лучше не ходить в одиночку, и перед прогулкой обязательно предупредить близких.