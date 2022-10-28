Липецкие спасатели нашли потерявшуюся в лесу женщину с ведром грибов

Липчанка набрала ведро опять и заблудилась Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером 27 октября в лесу под Липецком заблудилась 63-летняя женщина. Пенсионерка пошла собирать грибы в районе села Фащевка. Родственники забеспокоились, так как ее долго не было, и обратились за помощью.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели оказались в непростой ситуации. Смеркалось, мобильная связь отсутствовала, а грунтовую дорогу размыли дожди. Отряд добирался до места, где могла находиться женщина, сверяясь с линией электропередачи.

К счастью, ориентир оказался верным. Любительницу тихой охоты довезли до дома с приличным ведром опят. Липчанка сказала, что "в лес больше ни ногой".

Напомним, что в тот же день спасатели помогли еще одной женщине, ушедшей за грибами. Она потерялась в лесу Чаплыгинского района. Подробности здесь.