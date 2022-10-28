Памятки с адресами укрытий начали появляться на домах в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у подъездов домов начали развешивать объявления с адресами укрытий, где в случае опасности смогут спрятаться жители. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в лифтах разместят памятки, как действовать при чрезвычайной ситуации и воздушной тревоге.

Посмотреть адреса убежищ можно и в мобильном приложении "Липецкая область". Дополнительно специалисты разрабатывают чат-бот в телеграме. Отправив свою геопозицию, он выдаст, где находится ближайшее укрытие.

Напомним, что 9 ноября в Липецкой области проверят системы оповещения. Об этом событии липчан еще раз предупредят. Об этом на встрече с губернатором Игорем Артамоновым сообщил руководитель областного ГУ МЧС России Василий Разумнов. Подробности можно узнать здесь.